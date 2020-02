L’Eredità, 15 Febbraio 2020: si riconferma campionessa Benedetta da Modena

Continua a tambur battente l’avventura di Benedetta da Modena, la campionessa del preserale di RaiUno L’Eredità, che oggi mette il suo sigillo per l’undicesima volta. La laureata in Culture Letterarie Europee prova a portarsi a casa, attraverso la fase finale del game show, la Ghigliottina, 210 mila euro. Nella scelta delle parole, però, dimezza quattro volte e, per i restanti 13.125 euro, deve trovare la parola che lega AMICIZIA, FORMA, ITALIA, OLIO e CRISTALLO. Benedetta scrive PALMA ma, in realtà, la parola vincente è COPPA.