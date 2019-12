L’Eredità, 16 dicembre: Giovanni Beta eliminato. Marco Bertagna è il nuovo campione

Tanti colpi di scena nella puntata di stasera del preserale di RaiUno L’Eredità. A sorpresa esce di scena Giovanni Beta. Lo studente senese al quinto anno di Liceo Classico esce dal gioco, con in tasca comunque 11.875 euro.

Al Triello vi approdano Marco Bertagna da Legnano, alla sua seconda partecipazione, così come Monica Cavetti da Arcola. Assieme a loro, si è qualificata la nuova arrivata Vittoria che, però, si ferma prima dei calci di rigore. Battendo Monica per 5-4, l’ingegnere si laurea campione eva alla Ghigliottina per 190 mila euro. Dimezza tre volte e, per 23.750 euro, deve trovare la parola che lega TUTTO, PORTARE, SEGRETO, VITA e STELLE. Marco scrive, poco convinto, SCRIGNO ma la parola vincente, in realtà, è SUCCESSO.