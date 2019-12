L’Eredità, 16 dicembre: Giovanni Beta si è ritirato. Marco Bertagna è il nuovo campione

Tanti colpi di scena nella puntata di stasera del preserale di RaiUno L’Eredità. A sorpresa esce di scena Giovanni Beta. Lo studente senese al quinto anno di Liceo Classico ha deciso di ritirarsi per studiare in vista della maturità, e torna a casa con in tasca 11.875 euro.

Al Triello vi approdano Marco Bertagna da Legnano, alla sua seconda partecipazione, così come Monica Cavetti da Arcola. Assieme a loro, si è qualificata la nuova arrivata Vittoria che, però, si ferma prima dei calci di rigore. Battendo Monica per 5-4, l’ingegnere si laurea campione eva alla Ghigliottina per 190 mila euro. Dimezza tre volte e, per 23.750 euro, deve trovare la parola che lega TUTTO, PORTARE, SEGRETO, VITA e STELLE. Marco scrive, poco convinto, SCRIGNO ma la parola vincente, in realtà, è SUCCESSO.