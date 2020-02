L’Eredità, 16 Febbraio 2020: dodicesima Ghigliottina per Benedetta da Modena

Il percorso di Benedetta da Modena, nel preserale di RaiUno L’Eredità, è inarrestabile, tanto da arrivare per la dodicesima volta alla Ghigliottina. La laureata in Culture Letterarie Europee prova a portarsi a casa, attraverso la fase finale del game show, la bellezza di 200 mila euro. Nella scelta delle parole, stavolta dimezza due volte e, per i restanti 50 mila euro, deve trovare la parola che lega CAPITOLO, INDICE, NOBILE, MEDICINA e INVERNO. Benedetta non scrive GENERALE, la parola vincente, ma potrà tornare domani per difendere il titolo.