L’Eredità, 16 Gennaio 2020: Chiara torna campionessa

Paola e Chiara. Non sono, in questo caso, il celeberrimo duo musicale ma è la sfida finale de L’Eredità prima della Ghigliottina. Per giocarsi un montepremi potenziale di 220 mila euro, ai calci di rigore si sono sfidate la farmacista cooperante da Lugo di Vicenza e l’insegnante di Montespertoli.

A spuntarla è Chiara che, di fatto, torna campionessa ed ha affrontato per la terza volta la Ghigliottina. Nella scelta delle parole ha dimezzato due volte e, per 55 mila euro, doveva indovinare la parola che legava PERDERE, AMICIZIA, BOTTIGLIA, ACQUA e QUATTRO. Chiara ha scritto SILENZIO ma, in realtà, la parola vincente è SEGNO.