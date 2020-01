L’Eredità, 17 Gennaio 2020: Chiara esce di scena. Paola Pasini torna campionessa

Nella puntata di questa sera de L’Eredità c’è stato un colpo di scena. Chiara, l’insegnante di Montespertoli, viene eliminata prima del Triello. Lascia gli studi televisivi Fabrizio Frizzi, comunque, con in tasca 132.500 euro. Chiara, ieri, aveva battuto ai calci di rigore Paola Pasini che, stavolta, è tornata campionessa.

La farmacista cooperante da Lugo di Vicenza è andata alla Ghigliottina per 180 mila euro. Nella scelta delle parole ha dimezzato tre volte e, per 22.500 euro, doveva trovare la parola vincente che legava SOLE, CHIESA, TITOLO, RICERCA e GIOCARE. Paola, non scrivendo DOTTORE, per la seconda volta è rimasta a bocca asciutta.