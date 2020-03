L’Eredità, 17 Marzo 2020: terza Ghigliottina per Marina da Roma

Un’altra puntata a “porte chiuse” per il preserale di RaiUno L’Eredità. Anche senza pubblico continuano le emozionanti sfide tra i concorrenti del quiz condotto da Flavio Insinna. Per la terza volta, ad affrontare la manche finale del gioco, la Ghigliottina, è Marina da Roma. L’ex hostess di voli di medio e lungo raggio parte da un montepremi pari a 180 mila euro. Nella scelta delle parole, la campionessa dimezza quattro volte, mantenendo solamente 11.250 euro. Per questa cifra Marina deve indovinare la parola che lega APERTO, DIRETTO, LIQUIDO, SAPORI e RISOLVERE. La campionessa non indovina la parola vincente, che è CONTRASTO, ma potrà riprovarci domani.