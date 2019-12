L’Eredità, 18 dicembre: Luca Malfettano è il nuovo campione

Continua il valzer dei campioni nel preserale campione d’ascolti di RaiUno L’Eredità. Questa volta a primeggiare su tutti è Luca Malfettano, insegnante di inglese e traduttore milanese. Il professore si qualifica al Triello assieme alla campionessa in carica Alessandra Livorsi e alla nuova arrivata, l’avellinese geriatra che lavora e vive a Rimini Iole D’Antonio. Quest’ultima elimina prima del Triello la veterana Monica Cavetti da Arcola, che lascia il gioco così come l’altro “veterano” Marco Bertagna. L’ingegnere di Legnano è stato eliminato, invece, nel terzo round sempre dalla concorrente avellinese.

Alessandra si ferma al Triello e, ai calci di rigore, Luca sale sul gradino più alto del podio e va alla Ghigliottina per 200 mila euro, riuscendo a dimezzare una sola volta. Per 100 mila euro Luca deve indovinare la parola che lega FORTUNA, SICURO, NATURALE, PIOGGIA ed ESSERE. Il nuovo campione in carica, convintamente, scrive COLPO ma la parola vincente, in realtà, è RIPARO.