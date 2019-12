L’Eredità, 19 dicembre: fuori Luca Malfettano. La nuova campionessa è Iole D’Antonio

Ogni puntata una storia diversa, soprattutto nel finale. L’Eredità, il preserale campione di ascolti di RaiUno, continua a regalare capovolgimenti, soprattutto per il titolo. Il campione in carica, Luca Malfettano, esce di scena prima del Triello, battuto nella scalata doppia da Iole D’Antonio. In due giorni, l’avellinese ha eliminato nelle scalate doppie due campioni e una concorrente “veterana”.

Al Triello vi approdano, oltre a Iole, Alessandra Livorsi e la nuova arrivata Eleonora. Iole con 130 mila euro va ai calci di rigore; Alessandra ed Eleonora, entrambe a 40 mila euro, si sfidano. La nuova arrivata si ferma e le due “veterane” giocano il titolo e una Ghigliottina da 170 mila euro. Per 3-1 Iole diventa la nuova campionessa e si gioca il tutto per tutto nella fase finale del game show. Al suo primo tentativo dimezza due volte e, per 42.500 euro, deve trovare la parola che lega CAMPO, ERBA, REGALI, MONO ed ESTREMO. a neo campionessa scrive GESTO ma la parola vincente, in realtà, è SCI.