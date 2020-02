L’Eredità, 19 Febbraio 2020: Luca Rossi è il nuovo campione

Un cambio della guardia nel preserale di RaiUno L’Eredità. Arriva un nuovo campione, Luca Rossi da Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze. Il professore di francese affronta la sua prima Ghigliottina, per la bellezza di 160 mila euro. Nella scelta delle parole dimezza due volte e, per 40 mila euro, il prof cerca la parola che lega URAGANO, FIBRA, STRAPPARE, 92 MINUTI e CORRIDA. La parola vincente è APPLAUSI ma Luca non la scrive, potrà comunque riprovarci domani in quanto campione in carica.