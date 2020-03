L’Eredità, 19 Marzo 2020: quarto tentativo alla Ghigliottina per Marina da Roma

Anche nel giorno della festa del papà va in scena un nuovo appuntamento del preserale di RaiUno L’Eredità. Nel quiz condotto da Flavio Insinna, Marina da Roma si riprende il titolo di campionessa. L’ex hostess di voli di medio e lungo raggio affronta, per la quarta volta, la Ghigliottina che, stavolta, vale 210 mila euro. La campionessa, nella scelta delle parole, dimezza tre volte, mantenendo di fatto 26.250 euro. Tra Marina, e la ragguardevole cifra in palio, c’è una parola da indovinare e che lega FORZA, REATO, LAVORO, ANDARE e DIRETTO. La parola vincente è RAPPORTO ma la campionessa, invece, scrive CORPO e, per questo, non vince nulla.