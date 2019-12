L’Eredità, 20 dicembre: Iole D’Antonio eliminata. Francesco D’Angelis si laurea campione

Continua a sorprendere L’Eredità, tra sfidanti sempre più agguerriti e Ghigliottine che fanno scervellare. Nella puntata di questa sera, Alessandra Livorsi è stata eliminata al secondo round; lascia con una puntata vinta ma senza alcun euro in tasca. Resistono la campionessa in carica Iole D’Antonio ed Eleonora da Pozzallo, che vanno ai Paroloni coi nuovi arrivati Anna Romeo da Trapani e Francesco D’Angelis da Formia. Anna intuisce che il PEDETE è un roditore Francesco fa la stessa cosa con ZINGHINAIA, che è sinonimo di capogiro. Le “veterane” sono costrette a giocarsi il terzo posto alla scalata doppia. La campionessa in carica, stavolta, non ce la fa e lascia il gioco.

Francesco, Anna ed Eleonora, certi di tornare domani, affrontano il Triello. In una sfida a tre dominata dall’unico concorrente di sesso maschile, Eleonora si ferma per la seconda volta consecutiva. Ai calci di rigore, per 2-1, Francesco si laurea campione e va alla Ghigliottina per 180 mila euro. Dimezza tre volte e, per 22.500 euro, deve cercare la parola che lega TEMPO, AGIRE, SCALA, FUORI e FATTO. Il laureato in Lettere appassionato di politica scrive ORDINARIO ma la parola vincente, in realtà, è MISURA.