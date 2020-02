L’Eredità, 21 Febbraio 2020: super vincita da 210.000 euro per Aldo da Como

L’Eredità, 21 Febbraio 2020: super vincita da 210.000 euro per Aldo da...

SEMI, CARTA, SPECCHIO, SCARPE e MENTE. Queste le parole della Ghigliottina di questa sera. Ad affrontarla, stavolta, è il nuovo campione del preserale di RaiUno, L’Eredità, Aldo da Como. L’informatore scientifico per un’azienda farmaceutica, con la passione per la bicicletta, si gioca la bellezza di 210 mila euro. Il concorrente comasco riesce, in primis, a dimezzare e, subito dopo, a scrivere la parola vincente, LUCIDO.

L’Eredità: Aldo eguaglia Valentina Margiotta. Dati oltre un milione e mezzo di euro

Aldo è il secondo campione a vincere, in quest’edizione, il montepremi intero; il precedente, a fine dicembre, sempre per 210 mila euro, porta la firma di Valentina Margiotta. Questa è la ventiseiesima Ghigliottina vincente e, il game show, ha elargito 1.554.688 euro in gettoni d’oro.