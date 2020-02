L’Eredità, 22 Febbraio 2020: Benedetta da Modena torna campionessa

Nel preserale di RaiUno, L’Eredità, Benedetta da Modena si riprende il titolo di campionessa in carica ed affronta la sua sedicesima Ghigliottina. La laureata in Culture Letterarie Europee, che ha già vinto 158.750 euro, prova a portarsi a casa un montepremi potenziale di 180 mila euro. Nella scelta delle parole, però, la campionessa dimezza tre volte. Per 22.500 euro, quindi, deve trovare una parola che lega FANGO, GRADINI, VETRO, UMANA e ALIMENTARE. Benedetta non scrive la parola vincente, PIRAMIDE, ma può riprovarci nella puntata di domani, avversari permettendo.