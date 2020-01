L’Eredità, 25 Gennaio 2020: Michele Veronesi ancora una volta campione

Per la seconda volta consecutiva, la settima in totale, Michele Veronesi è il campione del preserale di RaiUno L’Eredità.

Il ventenne veronese, studente di Scienze Politiche a Padova, ha affrontato la Ghigliottina che, stasera, valeva 160 mila euro. Nella scelta delle parole ha dimezzato tre volte e, per 20 mila euro, doveva trovare la parola che legava CALDO, FONDO, USCIRE, SERATA ed ESAME. La parola vincente era TEMA ma Michele, ancora una volta, non è riuscito a scriverla.