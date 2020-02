L’Eredità, 26 febbraio 2020: diciottesima Ghigliottina per Benedetta da Modena

Nel preserale di RaiUno, L’Eredità, i cambi della guardia al titolo di campione continuano ad essere repentini. E in questo mese di febbraio, una laureata in Culture Letterarie Europee continua ad essere protagonista. Per la diciottesima volta Benedetta da Modena affronta la Ghigliottina che, questa sera, vale 180 mila euro. Dimezza tre volte nella scelta delle parole da collegare, che sono UOMO, CAMERA, ANIMALE, SECONDO e SICUREZZA. La parola che vale 22.500 euro è LAVORO, ma la campionessa non riesce a scriverla ma, avversari permettendo, potrà riprovarci domani.