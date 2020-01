L’Eredità, 26 gennaio 2020: il nuovo campione è Egidio Bottaccio

Domenica scoppiettante a L’Eredità, tanto da laureare un nuovo campione. Il titolo è momentaneamente passato da Michele Veronesi a Egidio Bottaccio. L’ex commerciante ora in pensione di Villa San Giovanni in Tuscia è andato alla Ghigliottina con un montepremi potenziale pari a 150 mila euro e, nella scelta delle parole, è riuscito a dimezzare una sola volta. Per 75 mila euro, quindi, doveva trovare la parola che legava STELLA, PASTIGGERIA, BOTTEGA, RUSSIA e SERENATA. Egidio, però, non scrive la parola corretta, che era PICCOLA, ma potrà riprovarci domani