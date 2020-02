L’Eredità, 28 febbraio 2020: Benedetta da Modena ancora una volta campionessa

È la campionessa che, in questo mese, ha fatto il bello e il cattivo tempo. Per la diciannovesima volta Benedetta da Modena, la laureata in Culture Letterarie Europee, tenta l’assalto alla Ghigliottina. Con un montepremi iniziale di 220 mila euro, la campionessa riesce a dimezzare una sola volta nella scelta delle parole. Per 110 mila euro, quindi, Benedetta deve trovare la parola che lega SOLE, STAZIONE, PROBLEMA, ANDARE e PIEDI. La modenese, però, non riesce a scrivere la parola vincente, ovvero MONTE.