L’Eredità, 29 febbraio 2020: ventesima Ghigliottina e quarta vittoria per Benedetta da Modena

Per la sua ventesima Ghigliottina, giocata nel giorno che contraddistingue l’anno bisestile, Benedetta da Modena per la quarta volta va a segno. Con un montepremi iniziale di 190 mila euro, la laureata in Culture Letterarie Europee dimezza tutte e cinque le volte. Può sembrare un preludio per una mancata vincita ma, con un lampo di genio, Benedetta scrive ARTE, la parola vincente.

L’Eredità: quasi 60 mila euro vinti da Benedetta

La campionessa aggiunge così ai già guadagnati 53.750 euro altri 5.938 euro, per un totale ora pari a 59.688 euro. Conti totali alla mano, il preserale di RaiUno L’Eredità, in questa stagione, con 28 Ghigliottine indovinate ha elargito 1.550.628 euro in gettoni d’oro.