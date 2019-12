L’Eredità, 3 dicembre: torna campionessa Adenia Verì

Nuovo cambia della guardia nel preserale di RaiUno L’Eredità. Ai calci di rigore, per 4-3, ritorna campionessa Adenia Verì. L’abruzzese studentessa di Medicina Veterinaria, appassionata di trekking e canoismo, spodesta dal “trono” di campione Tommaso Pichi. Con il cestista nonché studente di Psicologia di Santa Margherita Ligure si stanno alternando da quattro giorni. Ma se negli altri appuntamenti uno dei due si fermava al Triello, questa volta invece si sono scontrati per la prima volta.

Adenia, per la seconda volta, affronta la Ghigliottina che vale, stavolta, 150 mila euro. Se nella sua prima Ghigliottina la concorrente era riuscita a non dimezzare, in questa tornata lo ha “tranciato” tre volte. Per 18.750 euro la campionessa deve indovinare la parola che lega STRADE, NUOVO, QUARTO, SANGUE e FERMO. Adenia ha scritto, non credendoci tanto, BUON ma la parola corretta, in realtà, è VINO.