L’Eredità, 30 Dicembre: per la quarta volta campione Antonello da Milano

Penultima puntata del 2019 per il preserale campione d’ascolti di RaiUno L’Eredità. Tra i concorrenti si confermano il campione in carica Antonello da Milano e Valentina Margiotta. Entrambi vanno al Triello con la nuova arrivata, Anna Pellizzari da Bolzano. I due “veterani” non fanno giocare Anna, che era andata forte nella prima parte accumulando 50 mila euro attraverso i duelli.

Si ripete, così, la sfida dei calci di rigore di ieri, e per 3-1 si conferma per la quarta volta campione Antonello. L’agente di commercio e musicista meneghino va alla Ghigliottina per 160 mila euro ma, ahimè, dimezza quattro volte. Per 10 mila euro deve indovinare la parola che lega QUESTO, ARRIVARE, TETTO, PIENA e SFORTUNA. Antonello scrive FIUME ma la la parola vincente, in realtà, è COLMO.