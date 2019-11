L’Eredità, 30 novembre: il nuovo campione è Tommaso Pichi

Tanta emozioni nell’ultima puntata di novembre del preserale campione d’ascolti di RaiUno, L’Eredità. Dopo aver vinto tre puntate consecutive, il campione in carica Nicolò esce di scena prima del Triello. Il nuovo arrivato Emanuele Danese e la “reduce” dalle scorse puntate Rosaria conquistano il pass per la sfida a tre attraverso i Paroloni. L’altro “veterano” Tommaso Pichi, invece, passa il turno battendo proprio l’impiegato nel settore delle spedizioni di Piove di Sacco.

Nel Triello, per la terza volta consecutiva, Rosaria si ferma e, ai Calci di rigore, per 4-3 è Tommaso ad andare alla Ghigliottina per 190 mila euro. Lo studente di Psicologia di Santa Margherita Ligure che gioca a basket riesce a dimezzare una sola volta nella scelta delle parole. Per 95 mila euro Tommaso deve indovinare la parola che lega FORZE, PRINCIPIO, MOTO, CACCIA e COMPOSTA. Il nuovo campione in carica scrive LICENZA ma la parola vincente, in realtà, è REAZIONE.