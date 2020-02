L’Eredità, 5 Febbraio 2020: si riconferma campionessa Benedetta da Modena

Altro giro altra corsa nel preserale di RaiUno L’Eredità. Nel game show condotto da Flavio Insinna, questa sera si è riconfermata la campionessa Benedetta da Modena. La laureata in Culture Letterarie Europee ha affrontato per la terza volta la Ghigliottina, stavolta per 200 mila euro. Nella scelta delle parole, stavolta ha dimezzato due volte e, per i restanti 50 mila euro, quindi, ha provato a collegare MOSTRARE, CARATTERE, NUMERO, TITOLO e CHIACCHIERE con una parola. Benedetta, però, non è riuscita a scrivere la parola vincente che era DISTINTIVO.