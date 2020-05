L’Eredità, 7 Maggio 2020: Giulia Stronati bissa. Altri 27.500 euro per la Protezione Civile

Un nuovo appuntamento per L’Eredità, il preserale di RaiUno condotto da Flavio Insinna. In questo nuovo ciclo, soprannominato “L’Eredità per l’Italia”, si sfidano i campioni delle passate edizioni attraverso tornei settimanali per beneficenza. Nella scorsa puntata Giulia, grazie alla parola SANTO, porta in dono alla Protezione Civile 42.500 euro. Riuscirà la make-up artist ad arrivare ancora una volta alla Ghigliottina? O sarà la volta di un altro campione?

L’Eredità per l’Italia: i sei campioni che giocano questa settimana

A questo primo torneo settimanale partecipano campioni provenienti dalle edizioni 2016-17 e 2017-18. Ad affrontarsi sino al 10 maggio 2020 sono:

– Marco Iosa da Roma, ricercatore in neuroscienze, e vincitore della puntata di lunedì

– Lisiane Gobicchi da Roma, laureata in filosofia con lode

– Michele La Torre da Roma, laureato in Scienze Motorie

– Elisa Anzellotti, la viterbese insegnante di danza e laureata in Giurisprudenza e Storia dell’Arte

– Matteo Frasca da Frosinone, studente di medicina

– Giulia Stronati da Roma, make-up artist specializzata nel settore cinematografico, e vincitrice delle puntate di ieri e di martedì

L’Eredità: terza ghigliottina consecutiva per Giulia Stronati, stavolta da 220 mila euro

Giulia non molla la presa e, per la terza puntata consecutiva, arriva alla Ghigliottina. La make-up artist ha la possibilità di aggiungere al massimo 220 mila euro a ciò che ha conquistato ieri sera. Nella scelta delle parole, però, dimezza tre volte. Per 27.500 euro, deve indovinare la parola che lega INTELLIGENTE, SPINTA, VIA, SEGNALE e BLOCCHI. Giulia scrive PARTENZA, che è la parola vincente ed alla Protezione Civile arrivano altri 27.500 euro. In due giorni Giulia ha accumulato per questa nobile causa 70.000 euro.