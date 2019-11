Continuano ad arrivare emozionanti protagonisti nel programma l’Eredità, il noto show game televisivo condotto da Flavio Insinna per il secondo anno consecutivo e leader degli ascolti tv nella fascia preserale, sempre più ad appannaggio, appunto, del programma cardine di Rai Uno.

Una delle protagoniste che è più piaciuta, dati auditel alla mano, è la campionessa per un giorno che risponde al nome di Greta Mordacci. Ma chi è? Cosa sappiamo di lei? Come è andata la sua avventura nel programma preserale di Rai Uno?

L’Eredità, chi è Greta Mordacci la campionessa per un giorno del quiz show. Curiosità e vita privata

Dunque, chi è Greta Mordacci la campionessa flash del quiz show L’Eredità: da dove viene e chi ha sfidato per arrivare alla Ghigliottina finale?

Continue svolte nel quiz show ‘L’Eredità’: mentre Niccolò Paganin non raggiunge la Ghigliottina, e esce prima dal cosiddetto Triello, a disputarselo sono Laura Guderzo, Maria Eva e Greta Mordacci.

Di lei sappiamo che, insieme alla campionessa che ha vinto già 100mila euro, è arrivata ai cosiddetti calci di rigore, la fase a due prima della Ghigliottina.

Malgrado l’ottimo punteggio, corrispondente ad una sola risposta azzeccata dalla Guderzo per un totale di 3-1, la Mordacci si impone per la prima volta nel game. Da qui vengono le curosità nel suo riguardo.

La donna, una giovane studentessa di infermieristica dell’Università di Parma ha raccolto molti consensi soprattutto tra il pubblico giovane per via di elemento in particolare: ovvero, la sua confessata e enorme passione per la salsa cubana.

La donna, arrivata al gioco finale della Ghigliottina con la cifra di 180mila euro ha dimostrato di essere dotata di uno spiccato intuito.

Infatti nella Ghigliottina, la donna ha saputo dimezzare appena una volta arrivando a giocarsi nel rush finale 90mila euro. A titoli di informazione, si ricordano i cinque indizi del caso, che erano: LAVORO, NOBILE, AZIONE, FALSO e SOLO.

La Mordacci ha scritto UOMO inserendolo nella busta. Ma la risposta era PIANO.

La campionessa Greta Mordacci poi, nella puntata di ieri ha lasciato spazio ad una nuova campionessa: Eleonora Castagna. E’ stata eliminata prima de Triello e da regolamento non può tornare in gara. Chissà se la nuova campionessa invece riuscirà a scalfire il celebre primato di Guido Gagliardi, il migliore al quiz show per longevità e incassi.

i continui stravolgimenti de L’Eredità, si susseguono con cambi di leadership e di protagonisti in trasmissione. Stando ai fan del programma, una delle protagoniste che più è piaciuta è stata la già sopracitata Maria Eva.

Maria Eva è una donna mora, capelli a caschetto e occhiali bianchi: nella vita, fa la commessa nel panificio di famiglia ed è di Annone Veneto, in provincia di Venezia.

