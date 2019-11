L’Eredità, colpo di scena nella puntata dell’11 Novembre: Niccolò Pagani si ritira

Mai come in questa edizione L’Eredità, il preserale di successo di RaiUno condotto da Flavio Insinna, il colpo di scena è dietro l’angolo.

Nella puntata dell’11 Novembre il supercampione Niccolò Pagani, alla sua undicesima ghigliottina annuncia il proprio ritiro. Il giovane professore di Torino, per motivi di lavoro (“La scuola mi chiama”) non può più partecipare al game show. A rendere la situazione ancora più clamorosa il fatto che si ritira senza aver vinto alcunché. Per l’undicesima volta Niccolò sfiora la vincita, stavolta di 100 mila euro, non indovinando la parola “pelo”. Subito dopo l’ennesimo colpo a vuoto, scatta l’abbraccio fraterno tra il professore e Insinna.

Da regolamento, comunque, nella puntata di stasera, martedì 12 Novembre, torneranno il giovane Matteo, battuto dal super campione ai calci di rigore, e Laura Guderzo. La signora che ama fare gli esperimenti sociali sui bus ieri, per la terza volta di fila, è stata eliminata al Triello.