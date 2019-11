L’Eredità: ecco cosa è successo nel weekend. Chi è il nuovo campione, puntata dell’11 novembre 2019

Un fine settimana colmo di emozioni nel programma L’Eredità. Senza esclusione di colpi il duello i due campioni Laura Guderzo e Niccolò Pagani, con dei nuovi aspiranti detentori del trono in rampa di lancio. Vediamo cosa è accaduto nel weekend.

L’eredita: Niccolò Pagani e Laura Guderzo, quanto hanno vinto alla ghigliottina

Nella puntata dell’8 Novembre Niccolò Pagani torna campione, vincendo ai calci di rigore contro Laura Guderzk. Alla Ghigliottina, per l’ottava volta, non indovina la parola “scopo”, rimanendo a bocca asciutta.

Il giorno dopo Laura Guderzo si ferma al Triello. Ai calci di rigore, per 2-1, Niccolò Pagani batte Federico e, per la nona volta, gioca alla Ghigliottina. Ancora una volta, però, non indovina la parola “profilo”, che gli sarebbe valsa 85 mila euro.

Nella puntata di ieri, invece, per la seconda volta Laura fuori al Triello. Per la terza volta consecutiva Niccolò va alla Ghigliottina, battendo Matteo ai calci di rigore. Non indovina la parola “fatto”, rimanendo senza montepremi nonostante i dieci tentativi alla ghigliottina.