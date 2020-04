L’Eredità, Flavio Insinna riceve una mail: “Mi ha lasciato senza parole” (Video)

La puntata de L’Eredità di stasera, martedì 14 aprile 2020, si è aperta con un videomessaggio di Flavio Insinna che ha voluto inviare un saluto e leggere una lettera che lo ha lasciato senza parole. Nell’anteprima della puntata in replica di oggi, infatti, il conduttore del quiz show di Rai 1 ha letto la lettera inviata da una signora: “Ciao Flavio, sono Angela. Mia mamma si chiama Tina, ha 93 anni ed è ricoverata in un centro anziani in provincia di Campobasso. Lei e tutti gli altri ospiti della struttura seguono sempre L’Eredità e sarebbero felici se tu li salutassi”.

Al messaggio non ha tardato la replica di Insinna: “Ma certo che li salutiamo! Salutiamo anche il direttore e gli operatori che si adoperano per far stare bene tutti gli ospiti. Queste persone noi non le ringrazieremo mai abbastanza perché stanno facendo un lavoro straordinario in questo momento così difficile. Ancora una volta voglio dire grazie a loro, ma anche a Tina e a tutti gli altri ospiti di questo centro anziani. Vi vogliamo bene. Lo so, è troppo poco, forse niente, ma ve lo giuro, è affetto sincero, perciò ve lo ripeto: vi vogliamo bene!”.

L’Eredità: replica puntata ieri sera e oggi, chi è il campione Niccolò

Questa sera, 14 aprile, è andata in onda una nuova replica del gioco di Rai 1 L’Eredità. Il campione in carica è Niccolò Pagani che nonostante questa sera non ha indovinato la parola della Ghigliottina tornerà a giocare domani sera con una nuova puntata. Per rivedere le puntate dell’Eredità ed il videomessaggio di Flavio Insinna vi lasciamo il link a RaiPlay.it ed il player video qui sotto.