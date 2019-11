L’Eredità: la nuova campionessa è Cristina Vaccarisi

Arriva puntuale come un treno l’appuntamento con L’Eredità, il preserale di RaiUno presentato da Flavio Insinna. Ai nastri di partenza ritroviamo la campionessa Laura Guderzo, fresca della seconda vittoria alla Ghigliottina e con 100 mila euro in tasca. Con lei i “superstiti” Cristina Vaccarisi, alla seconda puntata, e Niccolò, che è alla sua terza partecipazione.

Spicca, nella prima parte, la nuova arrivata Giulia, con due sfide salvezza vinte nei primi round. Nel terzo round Maria Luisa, a rischio eliminazione, sfida Cristina ma è la neolaureata avolese ad avere la meglio. Dai Paroloni si qualificano al Triello la campionessa e Niccolò. A loro due s’aggiunge, dopo la sfida salvezza, la Vaccarisi.

Dal Triello, deciso all’ultima domanda, esce la Guderzo. Ai calci di rigore vanno quindi Cristina, per la seconda volta, e Niccolò. Per 3-2 la neolaureata avolese diventa la nuova campionessa e va alla Ghigliottina per 180 mila euro. Dimezza tre volte e, per 22.500 euro deve indovinare la parola che lega VESTITO, FRUTTO, GALOPPARE, MARE e POTERE. Cristina scrive OCCASIONE ma la parola, in realtà, è FANTASIA.