L’Eredità: la puntata del 28 ottobre. Ecco cosa è successo nel weekend

Un weekend scoppiettante per il quiz L’Eredità. Tante sfide emozionanti, avvicendamenti continui sul podio ed anche un’eliminazione definitiva: quella di Gabriele Toso, che a questo punto non potrà tornare in gioco neanche con il nuovo regolamento.

L’eredita: Gabriele Toso, Caterina, Alessio. Chi sono i campioni del programma, quanto hanno vinto

Nella puntata di venerdì, Caterina è stata eliminata prima del Triello. Nella sfida-salvezza con Gabriele, frutto della manche dei “Paroloni” (Alessio e Niccolò qualificati al Triello, il terzo sarebbe uscito da questo scontro), la campionessa per un giorno ne è uscita sconfitta.

Così Gabriele Toso per la terza volta consecutiva Gabriele va fuori al Triello. Calci di rigore tra il campione in carica Alessio e Niccolò. Per 3-1 quest’ultimo è il nuovo campione.

Alla prova della ghigliottina, 180 mila euro in palio, dimezza tre volte e non indovina la parola giusta, che era PADRE.

Nella puntata di sabato, invece, Alessio, alla quarta partecipazione, esce di scena. Doppio errore nella seconda manche, “L’una o l’altra”, e sfida-salvezza persa contro Silvana. Quest’ultima, sfidata da Carlo che aveva commesso il doppio errore nella manche de “Gli anni”, non ha superato il turno.

Niccolò e Carlo qualificati al Triello grazie ai “Paroloni”. A loro s’aggiunge Gabriele, vincente contro Elisabetta. Al Triello eliminato il campione in carica Niccolò. Gabriele e Carlo ai “Calci di rigore”.

Per 4-2 Gabriele torna campione e gioca alla Ghigliottina per 190 mila euro. Dimezza una sola volta. Per 99.500 euro deve indovinare la parola PANNO, ma non ci riesce.

Chiudiamo con la puntata di domenica: Carlo viene sfidato due volte di fila ma, contro Elisa, ne esce sconfitto. Dai “Paroloni” passano al Triello Elisa e Antonella. Niccolò e Gabriele si giocano la qualificazione al duello ma è Gabriele a lasciare il gioco dopo 18 partecipazioni e 115 mila euro vinti.

Antonella fuori al Triello; Elisa e Niccolò ai “calci di rigore”. Per 4-3 Elisa è la nuova campionessa e giocherà alla Ghigliottina per 190 mila euro. Dimezza per tre volte il montepremi e, per 23.750 euro, deve trovare la parola CONQUISTA. Nulla di fatto anche stavolta, vedremo come andrà questa sera.