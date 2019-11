L’Eredità: la puntata del 4 novembre. Cosa è successo nel weekend

Ritorna il programma di Rai 1 L’Eredità. Dopo l’eliminazione di Gabriele Toso, il nuovo campione Niccolò Pagani si afferma, ma non del tutto. Vediamo cosa è successo nelle puntate di questo lungo weekend.

L’eredita: Niccolò Pagani cede il passo. Ecco chi è la nuova campionessa Anna Maria Chiaretto

Ai nastri di partenza il 31 ottobre c’è per la quarta volta consecutiva Niccolò. Parte da 170 mila euro e dimezza solo due volte. Non indovina la parola “Matrimonio”, scrivendo invece “Lavoro”.

Il primo novembre Niccolò ci riprova alla ghigliottina per 180 mila euro. Dimezza solo una volta e, per 90 mila euro sfiora il colpaccio scrivendo “Sapore” invece di “Aperto”

Il colpo di scena è il 2 novembre, quando Niccolò esce al Triello (ma in virtù del regolamento tornerà il giorno dopo). La nuova campionessa in carica è la padovana Anna Maria Chiaretto, impiegata in una nota casa automobilistica e appassionata di tango. Parte da 170 mila euro, dimezzando tre volte. Non indovina la parola “Sede”.

Si conclude il 3 novembre con la puntata speciale dedicata all’AIRC.