Continuano ad arrivare emozionanti colpi di scena presso l’Eredità, il noto programma televisivo condotto da Flavio Insinna per il secondo anno consecutivo e leader degli ascolti tv nella fascia preserale, sempre più ad appannaggio, appunto, del programma cardine di Rai Uno.

Tra gli stravolgimenti de L’Eredità, si susseguono infatti i cambi in corsa alla leadership del programma: in particolar modo, ora il pubblico è attirato dalla figura di una giovane donna che da qualche tempo si trova in trasmissione. Si tratta di Maria Eva.

Chi è Maria Eva, protagonista de L’Eredità? Ecco cosa possiamo dire nei suoi riguardi.

L’Eredità, Maria Eva, chi è la giovane protagonista del quiz show di Rai Uno

A L’Eredità da qualche serata è in rampa di lancio (ma soprattutto molto seguita)Maria Eva: ma chi è la giovane protagonista del quiz show?

Dando seguito ai diversi colpi di scena che di questi tempi si susseguono ne l’Eredità, si è verificata l’eliminazione di Greta Mordacci, giovane studentessa di infermieristica dell’Università di Parma con una passione per la salsa cubana.

Stessa fine, la sera prima per Niccolò Paganin che non è riuscito a ripetersi e a raggiungere la Ghigliottina. Ora, invece, l’interesse è tutto per Maria Eva.

Maria Eva è una donna mora, capelli a caschetto e occhiali bianchi: nella vita, fa la commessa nel panificio di famiglia ed è di Annone Veneto, in provincia di Venezia.