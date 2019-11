L’eredità: nella puntata del 12 novembre Laura Guderzo torna campionessa

Dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma ieri sera è andata in scena una nuova puntata de L’Eredità. Orfano del supercampione Niccolò Pagani, il preserale di RaiUno condotto da Flavio Insinna è ripartito con cinque nuovi sfidanti. Con loro anche i “reduci” della scorsa puntata Matteo e Laura Guderzo.

L’educatore di Monteriggioni esce al Triello, mentre con Laura va ai calci di rigore il nuovo arrivato Alessio. In una manche contraddistinta dalle risposte errate, per 2-0 la Guderzo torna campionessa e va alla Ghigliottina per 190 mila euro. Un solo dimezzamento e, per 95 mila euro, deve trovare la parola che lega OFFERTE, METTERE, ELEMENTO, NON C’È e SENZA. Laura scrive FINE ma la parola vincente, in realtà, è PARAGONE. Proverà a incrementare il suo malloppo di 47.500 euro questa sera, avversari permettendo.