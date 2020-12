L’Eredità, puntata 9 dicembre 2020: ecco come è andata oggi alla Ghigliottina

L’Eredità, puntata 9 dicembre 2020: torna in questi minuti in onda su Rai1 l’Eredità con Flavio Insinna, il fortunato, apprezzato e seguitissimo programma della Rai che da anni domina le scene in quanto a dati share. Su Rai1 il game show del preserale, si ripresenta con una nuova stagione tutta da vivere e ora nel preserale del 9/12/2020 con la nuova puntata.

Che cosa vedremo? Chi giocherà? Chi avrà la destrezza di giocarsi tutto il montepremi? Ecco che cosa ci aspettava nella puntata 9 dicembre 2020 con l’Eredità su Rai1 e come è andata.

L’Eredità, puntata 9 dicembre 2020 su Rai1: chi ha giocato, cosa è successo nella Ghigliottina

Torna la nuova stagione de “L’Eredità”, il game show di Rai1 arriva nelle case degli italiani tutti i giorni alle 18.45, e ancora alla conduzione Flavio Insinna, affiancato dalle Professoresse. Tra le novità di questa diciannovesima edizione del famoso programma, una nuova e avvincente modalità di gioco per il Triello: chi vince diventerà campione e andrà direttamente a giocarsi il montepremi alla Ghigliottina.

Come nella puntata di ieri, 8 Dicembre 2020, se la giocano al Triello Massimo Cannoletta di Lecce, Marco Rigon di Padova e Lorenzo di Roma.

Ad affrontare la fase finale del game show di RaiUno per 210 mila euro è Lorenzo. Il neolaureato in Ingegneria Civile, al debutto con la Ghigliottina, nella scelta delle parole riesce a mantenere 52.500 euro, dimezzando due volte. Per portarsi a casa tale cifra, il nuovo campione deve indovinare la parola che lega GIOCO, CURARE, BOTTEGA, COMUNI e ZERO. Lorenzo scrive CHIUDERE ma la parola vincente, in realtà, è INTERESSI.