L’Eredità, replica puntata 14 aprile 2020: ecco com’è andata la Ghigliottina del campione Niccolò

Martedì 14 aprile 2020 su Rai 1 è andata in onda una nuova replica del programma condotto da Flavio Insinna “L’Eredità“. Nella puntata di stasera, 14 aprile, è stata trasmessa la replica della puntata inizialmente trasmessa il 29 ottobre 2019 in cui a sfidarsi sono stati la campionessa Niccolò, Antonella, Tonino e Beniamino.

Ancora una volta al Triello si ritrovano faccia a faccia il campione in carica Niccolò (alla sua quarta partecipazione), Antonella (terza puntata) e Beniamino (seconda puntata per lui). Dopo uno spareggio con Beniamino la concorrente Antonella è stata eliminata dal gioco.

Ai “Calci di rigore” ha la meglio il campione in carica Niccolò che arriva alla Ghigliottina con un montepremi in palio pari a 40mila euro. Le cinque parole riportate per indovinare la parola nascosta sono: Musica, Fondo, Politica, Esterno e Terrestre. Il campione Niccolò ha scritto la parola “Scena” ma purtroppo per lui la parola di questa sera era “Ambiente”. Appuntamento a domani sera con una nuova puntata del quiz show di Rai 1 “L’Eredità”.

L’Eredità: dove guardare la replica di stasera e ieri

Per guardare tutte le repliche del programma di Rai 1 “L’Eredità” è sufficiente collegarsi sul sito ufficiale RaiPlay.it, la piattaforma di streaming video che permette di vedere le repliche di tutti i programmi Rai oltre alle dirette tv dei vari canali della nota emittente televisiva italiana.