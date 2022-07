Letta a colloquio con Draghi: no comment sui contenuti. La Malpezzi: “Lavoriamo per sostenere il governo”

Se non fosse stato per l’attento cronista de ‘Il Foglio’, che non se l’è fatto scappare, non staremmo qui a riferire che, nell’ambito delle ‘grandi manovre’ che precedono il voto di domani, quando le camere saranno chiamate a rinnovare o meno la fiducia al Governo Draghi, stamane il segretario del Pd, nell’ambito dei suoi giri ha fatto anche una ‘capatina’ a palazzo Chigi.

Letta da Draghi: silenzio sul contenuto dell’incontro. Sicuramente il segretario del Pd avrà assicurato il suo sostegno al governo

A quanto sembrerebbe Letta avrebbe avuto un colloquio con il premier e, ovviamente, il contenuto, è ‘top-secret’, al Nazareno inutile informarsi o chiedere ‘lumi’ è inutile: una volta tanto, le bocche sono tutte cucite. E tuttavia intuibile però che, questo sì, senz’altro il leader dem avrà ‘assicurato’ a Draghi la massima volontà di continuare a sostenerlo.

La Malpezzi: “Continuiamo a lavorare da 5 giorni per garantire che questo governo possa andare avanti”

Del resto, intervenendo stamane su Rai3 ad ‘Agorà’, Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd, ha bene espresso la volontà e l’orientamento del suo partito: “Noi continuiamo a lavorare da 5 giorni a questa parte con la stessa intenzione, garantire che questo governo possa andare avanti. Lavoriamo per questo e continuiamo anche nelle prossime ore“.

Max