Letta nuovo segretario Pd? Ipotesi suggestiva: ”Grato, ma ho bisogno di 48 ore per riflettere”

“Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene. E poi decidere”.

Ha scelto Twitter Enrico Letta, per ringraziare quanti lo stanno ‘spronando’, affinché sia lui prendere in mano le redini del Pd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti.

Letta segretario Pd, l’entusiasmo dei militanti dem corre sui social: chi lo invoca e chi ‘l’avverte’

Una risposta non negativa quella dell’ex presidente del Consiglio, che in pochi minuti ha addirittura ancora più scaldato i suoi numerosi sostenitori, i quali non anno lesinato complimenti e vere e proprie ‘suppliche’, come “abbiamo bisogno di te“. Certo, vista l’aria che tira al Nazareno, non sono mancati anche gli affettuosi ‘avvertimenti’ tipo “valuta approfonditamente. Il Pd è parricida oltre che fratricida!”, oppure: “Attenzione il Pd è un nido di vipere“.

Letta segretario Pd: attestati di stima dal ‘veterano’ Bettini alla presidentessa Cuppa

Tuttavia a spingere Letta ad un’attenta riflessione, sono stati soprattutto gli ‘incoraggiamenti interni’, come quello di uno dei ‘pezzi grossi’, Goffredo Bettini, il quale ha affermato che “E’ una figura molto forte e competente. La stimo e la rispetto. Non avrei alcuna preclusione nel sostenerlo”. Così come l’endorsement del presidente dem, Valentina Cuppa, secondo cui “Enrico Letta è una figura autorevole”, salvo poi ritrovare un atteggiamento di equità, aggiungendo che “ci sono stati anche altri nomi che sono emersi, le candidature si raccoglieranno domenica durante l’assemblea, quindi fino a quel momento si continuerà a ragionare e a capire dove il partito vuole andare. Ci saranno colloqui e interlocuzioni vedremo nelle prossime ore, ma è l’assemblea il luogo deputato a decidere e a scegliere, quindi attendo domenica”

Max