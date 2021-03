Letta, ok al Pd: ”Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici”

Letta, ok al Pd: ”Lo faccio per amore della politica e passione...

“Francamente lunedì scorso non avrei immaginato di stare qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd”. Uomo di parola e persona seria, dunque, come promesso, trascorse le annunciate 48 ore Enrico Letta ha sciolto le sue riserve.

Letta “Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici”

“Il Pd – spiega l’ex presidente del Consiglio – è il partito che ho contributo a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici”. Ed ancora, ”Voglio ringraziare Nicola Zingaretti. Mi lega a lui profonda amicizia e grande sintonia“.

Letta: “Non cerco l’unanimità ma la verità nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi”

Quanto alla sua ‘candidatura, Letta annuncia che ”Parlerò domenica all’assemblea. Io credo alla forza della parola, nel valore delle parole. Chiedo a tutti coloro che domenica voteranno in assemblea di ascoltare le mie parole e di votare sulla base delle mie parole sapendo che io non cerco l’unanimità ma la verità nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano. E sulla base di quelle parole nell’assemblea di domenica aprirò un dibattito in tutti i circoli. Chiedo nelle prossime due settimane a tutte le democratiche e a tutti i democratici di discutere, nelle modalità oggi possibili. Poi faremo insieme sintesi e troveremo le idee migliori per andare avanti insieme“.

Zingaretti: “Un primo passo nella direzione giusta, ripartendo dalle idee, dai contenuti, e dai valori”

La notizia è stata subito salutata con entusiasmo, soprattutto all’interno del Nazareno. Lo stesso segretario uscente, Nicola Zingaretti, ha tenuto ad affermare che “Sono contento che Enrico Letta abbia sciolto la riserva in positivo. Le sue mi sembrano parole molto sagge e molto giuste. È un primo passo, ma nella direzione giusta ripartire dalle idee, dai contenuti, dai valori del Pd, e la richiesta è di farlo in piena trasparenza. In parte – ha quindi concluso il governatore del Lazio – era quello che mi auspicavo accadesse: mettere da parte polemiche, liti e rischio di implosione e rilanciare la funzione del Pd, che continuo a credere sarà fondamentale“.

Gli auguri a Letta Da Franceschini ed Orlando, a Delrio e Marcucci, passando per Gentiloni

Come dicevamo, l’annuncio di Letta ha subito trovato grande consenso proprio in seno ai dem. Così, se Franceschini ed Orlando si sono limitati a postare: ”Grazie Enrico”, il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, scrive: ”Buone notizie dalle parole con cui Enrico Letta ha annunciato la sua candidatura. Ora al lavoro tutti insieme per la rigenerazione del Pd. Per un grande partito popolare” twitta. Dal canto suo Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato twitta che “I senatori Pd assicurano la massima collaborazione parlamentare ad Enrico Letta. Europeismo, sicurezza sanitaria ed agenda Draghi per rilanciare il Pd”. Infine, da Bruxelles, Paolo Gentiloni, Commissario europeo, lancia il suo augurio: “Grazie Enrico. Che la forza del Pd sia con te“.

