Lettera di Carlo Carpi dal carcere

Circa due mesi fa “Buona Parola a Tutti” dedicava l’intera puntata alla malagiustizia, ospiti in studio erano il giornalista e politologo Alfredo Mosca e Carlo Carpi. Quest’ultimo è ormai considerato dalle cronache del nostro tempo l’unico detenuto per “stalking politico”.

Un mese fa Carlo Carpi (dottore in economia, nipote del fondatore dell’Ilva, candidato di centro-destra ad Imperia) veniva ridotto in regime di carcerazione per una condanna definitiva per calunnia, che sa tanto di vendetta politica. Ora su Carlo Carpi pende un secondo giudizio per stalking con finalità politiche, ed i contorni della vicenda sono davvero poco chiari. Così mentre gli autori di violenze e stalking su donne, minori ed diversamente abili sono liberi di circolare, casomai di godere di permessi premio, invece Carlo Carpi (detenuto politico del nostro tempo) ha passato il Ferragosto nel carcere genovese di Marassi, e non potendo nemmeno incontrare la fidanzata per un laconico saluto.

Stalking politico: il caso Carlo Carpi

Il 18 di Agosto CARLO CARPI ha preso carta e penna dalla sua attuale dimora (Piazzale Marassi 2, 16139 Genova) e mi ha scritto “gentile giornalista sono ormai detenuto nel carcere di Marassi da quarantanove giorni, condannato a una pena definitiva di 1 anno e 10 mesi dalla Corte di Appello d Torino in sede di rinvio della sentenza n. 53663 emessa dalla II sezione penale della Corte di Cassazione in ASSOLUTA MANCANZA DI MOTIVAZIONE in esplicita violazione della procedura penale, della Costituzione e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”. Come quest’uomo potrebbe mai riprendere una normale vita, in considerazione che starebbe per cascare sulla sua testa la nuova tegola processuale dello stalking politico?

“Ringrazio i rappresentanti dei Radicali che in occasione della visita presso la casa circondariale genovese hanno avuto la sensibilità di dedicare attenzione al mio caso giudiziario – scrive Carlo Carpi -, accompagnati da alcuni Parlamentari, manifestando anche attraverso un presidio esterno alla struttura con tanto di cartello recante la scritta ‘Verità per Carlo Carpi’ alla presenza di numerose persone.

Sottolineo come, sovraffollamento e caldo opprimente a parte, al momento nessuno dei richiedenti colloquio, tra i quali la mia compagna, svariati amici e alcuni giornalisti, ha avuto una risposta dalla Direzione del carcere nonostante nella maggioranza delle domande sia trascorso un tempo più che congruo, in alcune certamente superiore a trenta giorni.

Non solo quindi vi è una evidente grave violazione dei miei Diritti di Cittadino da parte della magistratura ma anche di detenuto da parte della Amministrazione Pentenziaria.

Ringrazio gli oltre 500 firmatari della petizione in mio favore ”Libertà Carlo Carpi”, – aggiunge Carpi – tutti coloro che hanno condiviso i video che ho registrato appena saputo dell’ordine di arresto emesso nei miei confronti che ha superato complessivamente le 20.000 visualizzazioni.

Terze persone a me sconosciute – spiega Carpi – come S. C. hanno confermato l’attività, come da me segnalato all’Autorità Giudiziaria di spaccio da parte di M. G., l’investigatore Marco Orlandini ha confermato in una relazione di servizio il verosimile utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di S. M. e il suo altissimo tenore di vita non giustificabile dalla propria attività lavorativa o origine famigliare; da utilizzo anche l’Avv. P. C. allora Presidente (…) ha descritto esplicitamente ‘la grave negligenza’ con la quale il giudice (…) ha prestato servizio in Toscana. Le fotografe oscene di festini frequentati da questi soggetti sono valutabili da chiunque voglia visionarle.

La Verità à che mi trovo oggetto di un enorme abuso solamente perché suddetta compagnia, come da dichiarazione di S. C. è collegato all’attore P. C. soggetto già coinvolto nella morte della ballerina brasiliana avvenuta a casa sua e assiduo frequentatore della M., prostituta italiana, madre del bambino trovato senza vita nel residence di N. Tutti …. (…)…. Che come nel mio caso ha manipolato la verità). Cordiali saluti, Carlo Carpi”. Una lettera scritta in stato di detenzione, giunta a noi per mano dei familiari, e che abbiamo dovuto censurare di nomi e circostanze, poiché allertati circa la volontà degli organi giudiziari di perseguire chiunque difenda Carlo Carpi: di questi particolari s’avrà cura d’allertare Radicali ed altre forze politiche, nonché tutte le autorità che si dimostreranno sensibili.

Ruggiero Capone