Levante: chi è la cantante italiana, fra i concorrenti di Sanremo 2020

Levante è una cantante italiana e personaggio televisivo molto noto dopo la sua partecipazione a X Factor come giudice dei talenti in gara. La cantante siciliana è un’interprete della scena rock e pop che sta riscuotendo sempre maggiore successo negli ultimi anni.

Levante: chi è, età, altezza, tatuaggio, marito, padre, ex fidanzato Diodato e canzoni dell’ex giudice di X Factor

Nata nel 1987 con il nome di Claudia Lagona a Caltagirone, in provincia di Catania, è alta 1,65 m. Sceglie il suo soprannome da piccola, dopo che una sua amica iniziò a chiamarla come il protagonista del film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. Un nomignolo che le è piaciuto anche come “opposto” del suo reale nome, Claudia, che indica il termine “claudicante”, zoppicante, in quanto “Levante” denota invece qualcuno che si alza in piedi.

La sua carriera inizia dopo la morte del padre, evento che combatte proprio attraverso la musica: oggi ha all’attivo tre album e tante canzoni dedicate proprio al suo papà. È noto il suo particolare tatuaggio, raffigurante un elefante che rappresenta la fortuna.

Nel 2015 si è sposata con Simone Cogo, in arte Bob Rifo, ma dopo due anni si separa da suo marito. In seguito trova un nuovo amore, e per diverso tempo il suo fidanzato è il collega cantante Antonio Diodato. Finita anche questa storia, ritrova il suo ex come concorrente al Festival di Sanremo 2020.