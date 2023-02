Libero e Virgilio mail, ripristinate tutte le funzionalità accessorie

(Adnkronos) – Libero e Virgilio mail, è tornato tutto normale. ”Comunichiamo ai nostri utenti che, dopo il superamento del disservizio e la riapertura di tutte le caselle in modo progressivo a partire dal 26 gennaio, si è concluso anche il processo di ripristino di tutte le funzionalità accessorie delle Libero mail e Virgilio mail e anche l’accesso alle e-mail tramite Libero mail app è da ieri pienamente disponibile per le utenze ios”, fa sapere in una nota Italiaonline, la società che gestisce i due provider. Rimane attivo, per tutti coloro che ne avessero necessità, il numero verde 800 591 829, potenziato in questi giorni a causa del fisiologico aumento di chiamate; le colleghe e i colleghi proseguono nel lavoro di fornire a ciascun utente il supporto necessario.

”Con il pieno ritorno alla normalità, si conferma l’intenzione di fornire un ristoro all’utenza coinvolta nel disservizio, con modalità diverse a seconda dei servizi sottoscritti”, si legge. ”Le tipologie di ristoro saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso messaggi recapitati alle caselle e-mail di tutti i nostri utenti”. A conclusione della vicenda, ”rinnoviamo le scuse ai nostri utenti e confermiamo che la nostra priorità è stata, dal primo giorno del disservizio, quella di tutelare l’integrità dei dati dei milioni di italiani che da anni sono nostri utenti. Il nostro bene più prezioso”.