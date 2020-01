Libia, Salvini: “Serraj bidona Conte e se ne torna a casa”

In questo momento, per ovvi motivi, ‘sta alla finestra’ e, a quanto pare, ciò che vede lo diverte. Ed anche tanto. Così, mentre impazza l’improvviso ‘via vai’ del nostro ministro degli Esteri, in lungo e in largo per l’Europa intento a dar segnali circa la presenza italiana sulla scena internazionale (ma ancora non se ne è accorto nessuno), Matteo Salvini ha puntato l’obiettivo sulla Libia, fotografando a suo giudizio una situazione poco edificante: “Il premier libico bidona Conte e se ne torna a casa? Pazzesco, Conte è davvero un pericoloso incapace: per una semplice questione di protocollo, prima ancora che di politica – ha scritto il leader leghista sul suo profilo social – prima si riceve un capo di governo riconosciuto, dopo un generale. Dilettanti allo sbaraglio!”.

Max