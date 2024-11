Libri, in ‘Maps’ la Prof. Giffoni Mosca esplora il rapporto uomo-animale

Abbiamo intervistato la professoressa Franca Giffoni Mosca, l’autrice di ‘Maps, miei amici per sempre’, un libro dedicato all’importanza e al valore dell’amicizia con gli animali. Un volume per ragazzi, che può insegnare tanto anche agli adulti

Con le telecamere di Teleambiente, a Terni, abbiamo incontrato la professoressa-scrittrice Franca Giffoni Mosca, ai nostri microfoni ha presentato il suo ultimo lavoro.

Un libro che, partendo dalle vicende di due animali, offre spunti di riflessione su vari argomenti.

Un testo educativo che si rivolge ai più giovani, ma anche ai loro genitori e al mondo della scuola.

Parliamo di Maps, miei amici per sempre, un libro composto da ventinove capitoli, che ha un intento pedagogico, un libro sull’importanza e sul valore dell’amicizia con gli animali, un testo che parla di animali ma non solo.

Il commento della professoressa Mosca: “Un libro che io ho rivolto ai giovani, ma non solo a loro i giovani”.

“È del genere young-adult – ha spiegato la professoressa Giffoni Mosca – che si rivolge ai giovani e lo stesso tempo alle persone adulte, come tutti i libri per ragazzi, come Pinocchio o il ‘Libro della giungla’. Tutti questi libri sembra che parlino ai ragazzi, ma parlano anche agli adulti”.

“Si parla – ha sottolineato – dei valori della famiglia, dell’ amicizia, del piacere di stare insieme, è un libro con chiaro intento pedagogico, specialmente in un momento come il nostro, dove la letteratura giovanile è in ribasso, dove si stampano, magari, piccoli gialli o altro, ma non si parla mai di valori, anche non esplicitamente raccontati, ma sottintesi”.

“Il valore della famiglia – ha aggiunto la professoressa – l’ affetto tra i fratelli, tra gli amici, il piacere di stare con gli animali, il valore che dà alla nostra vita l’amicizia con i pet”.

Un libro che sottolinea anche l’importanza del tempo.

“Il tempo che passa – ha ricordato Franca Giffoni Mosca a Teleambiente – il tempo è il nostro nemico, è quello che segna tutti i momenti della nostra vita, che ci fa invecchiare, che ci fa ammalare, ma nello stesso ‘tempo’ ci dà anche gioia,

dipende da come noi lo utilizziamo”.

“Il tempo è il padrone – ha continuato – non c’è momento della nostra vita che non è sottomesso al tempo, dall’orologio, dagli orari, dai giornali. Tutto quanto è catalogato”.

“Poi – ha riferito ancora Giffoni Mosca – quando arriva la fine del nostro tempo, facciamo un rendiconto, come lo abbiamo speso, come la abbiamo utilizzato, che cosa possiamo lasciare a quelli che vengono dopo? Un retaggio, un sentimento, non paura, ma consapevolezza che il tempo che passa non ci verrà più ridato e quindi bisogna utilizzarlo bene”.

Un volume educativo che ha per protagonisti gli animali, in particolare, tramite una trovata singolare, mette in risalto, il loro punto di vista.

La trama

“Parla di un cagnolino – ha raccontato l’autrice – che viene abbandonato sulla superstrada, viene raccolto e portato in un centro di accoglienza per animali. Fino a quando due ragazzine lo prendono e lo portano a casa. Una casa un po’ confusionaria dove vivono non solo gli umani, ma anche gli animali. Un piccolo zoo, dove però tutti si vogliono bene. Il cane ha poi una storia molto particolare che viene raccontata nel programma televisivo, ‘Dove sta?’ (come il nostro ‘Chi l’ha visto?)”.

“Si scopre che questo cane – ha evidenziato ancora – era il pro-pro nipote del Gran Kane, della Cina ed era l’erede al trono.

Nonostante lui avesse conosciuto la bellezza del giardino del Gran Cane ed il suo sfarzo, riesce ad adattarsi anche a questa vita familiare dove non c’è la ricchezza, ma c’è tanto amore”.

“Un giorno – ha proseguito Giffoni Mosca – le ragazzine tornano a casa dicendo che hanno studiato la Costituzione ed il primo articolo dice che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Così il cane ed il gatto, decidono di dover contribuire, sentendosi in colpa di mangiare senza fare niente. Quindi decidono di fare un giornale, rivolto agli amici animali. Un giornale che ha una grande diffusione e che porta alle persone, anche la conoscenza degli animali”.

“In un primo momento – ha rimarcato la professoressa – vengono guardati con sospetto, perché sporcano, ecc. Poi viene capito quanto affetto danno e quanto possano arricchire una famiglia e vengono accettati ed accolti con maggiore entusiasmo”.

“Il libro – ha concluso – si trova anche su Amazon ed il prezzo è molto modico. Penso che possa valere, specialmente per i ragazzi, per far capire loro la bellezza di stare insieme con gli animali e fargli comprendere quanto sia divertente e piacevole fare cose buone”.

L’articolo Libri, in ‘Maps’ la Prof. Giffoni Mosca esplora il rapporto uomo-animale proviene da Notizie da TeleAmbiente TV News.