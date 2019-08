Licenza Serie A su eFootball PES 2020, ora è ufficiale: il comunicato

La Konami fa sul serio, lo ha dimostrato acquisendo in esclusiva la licenza della Juve, che potrà essere utilizzata con nome, logo e colori ufficiali solo in eFootball PES 2020. L’azienda giapponese non si è però fermata qui, annunciando anche la licenza dell’intera Serie A. Ad annunciare l’accordo è stata la stessa Konami tramite un comunicato.

La Serie A su eFootball PES 2020

Di seguito il comunicato di Konami sull’acquisizione della licenza del campionato italiano: “Questo importante annuncio, unito alle acquisizioni delle licenze ufficiali di Inter, Milan e Juventus, testimoniano l’impegno di Konami nella realizzazione della più realistica esperienza di calcio possibile in un videogioco. La partnership tra Konami e Juventus, annunciata a luglio, permetterà ai creatori di eFootball PES 2020 di utilizzare in esclusiva il nome, il logo e le divise da gioco ufficiali della Juventus in un videogioco. Konami ha avuto inoltre la possibilità di scansionare digitalmente in 3D i giocatori bianconeri per ricreare le loro fattezze nel modo più accurato possibile all’interno di eFootball PES 2020“.