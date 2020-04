Licenziato per Coronavirus, gioca alla lotteria e diventa milionario: vince 4 milioni e mezzo

Sembra una storia di fantasia, o una fake news come le chiamano oggi: ma non è così. E’ successo davvero. Un uomo, che è stato licenziato per colpa del Coronavirus, ha giocato alla lotteria ed è diventato milionario: ha infatti vinto 4 milioni e mezzo.

Licenziato per Coronavirus, gioca alla lotteria e vince 4 milioni e mezzo: chi è, dove è successo

Disoccupato a causa del Coronavirus, e a un tratto milionario: la storia, vera, assomiglia a una di quelle favole che chiunque, almeno una volta, ha sognato di notte. In questo caso però, per un unico fortunato, al risveglio era tutto vero.

Un padre di famiglia che aveva perso il lavoro per via dell’emergenza Coronavirus ha giocato alla lotteria e vinto un premio milionario.

L’uomo, da un giorno all’altro, è rimasto a casa senza un lavoro. Ma dopo qualche giorno di sofferenza, la fortuna gli ha restituito tutto e con enormi interessi. E’ la fantastica storia di un uomo australiano che si è scoperto milionario.

Il protagonista di questa storia vicenda è appunto un padre di famiglia che dopo aver perso il lavoro per via del Coronavirus ha vinto alla lotteria la cifra di 4 milioni e mezzo di dollari.

E’ accaduto ad Adelaide, in Australia, e la lotteria in questione è la “Set for Life”. Il fortunato giocatore, licenziato per via della chiusura di diverse imprese dopo la pandemia, ha voluto rimanere anonimo, limitandosi a far sapere che è padre di un bambino piccolo.

In preda alla disperazione, ha deciso di sfidare la fortuna nel weekend di Pasqua, e gli è andata letteralmente di lusso.

Il vincitore riceverà ben 20mila dollari al mese per i prossimi 20 anni, per un totale di 4,5 milioni di dollari.

“Quando ho scoperto che avevo vinto ho svegliato mia moglie per dirglielo, lei ha urlato – ha detto -. Sono stato molto sotto stress per via del lavoro, ma ora mi sento sollevato e felice”.