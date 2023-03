Liceo Cavour di Roma, l’ass, Pratelli: “La scuola sia sempre un luogo contro le discriminazioni”

“Quello denunciato dalle studentesse e dagli studenti è un fatto grave. La scuola deve essere luogo abitabile, accogliente e libero dal pregiudizio, sempre.

Ci teniamo quindi ad approfondire la dinamica degli eventi con il Liceo Cavour, scuola che peraltro ha approvato la Carriera alias: tema importantissimo su cui ragazzi, ragazze e molti istituti stanno dimostrando coraggio e determinazione e che auspichiamo riguardi un numero sempre maggiore di scuole.

E’ proprio di pochi giorni fa l’incontro con una delegazione della Rete degli studenti medi qui in Campidoglio, convocato per discutere del tema della salute mentale, sempre più urgente dopo il periodo pandemico, in cui tra gli altri è emerso con forza il tema del disagio causato dai troppi episodi di omolesbotransfobia che studenti e studentesse subiscono.

Come Assessora alla Scuola di Roma voglio quindi ribadire la mia vicinanza agli studenti e alle studentesse, nel Trans Day of Visibility e ogni giorno, confermando l’impegno di questa amministrazione verso la promozione della carriera alias nelle scuole, che passi anche per una sensibilizzazione delle e dei docenti sul rispetto delle diverse identità di genere e degli orientamenti sessuali”.

A dichiararlo è l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli.

