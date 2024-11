E’ arrivato il via libera della Prefettura per il ritorno in classe degli studenti del liceo Gullace da un mese costretti alla didattica a distanza dopo il doppio incendio che ha coinvolto la sede succursale. A darne notizia Daniele Parrucci delegato all’edilizia scolastica di Città metropolitana al termine del tavolo appena concluso. I ragazzi torneranno in presenza dal prossimo 25 novembre negli spazi individuati in 3 scuole. Resta sospesa l’apertura delle 22 aule del corpo centrale del liceo Gullace dove servono ulteriori verifiche per spostare il cantiere già presente per lavori di messa in sicurezza sismica.

Liceo Gullace, via libera della Prefettura: studenti tornano in classe

Nell’incontro organizzato da Città Metropolitana con l’Asl Rm2, la dirigente scolastica e il Prefetto Lamberto Giannini, sono stati presentati i possibili scenari per far tornare gli studenti in classe. Due le soluzioni ipotizzate e portate al Prefetto che ha dato valutazione positiva per il rientro in classe dei 1.460 ragazzi attualmente in Dad che verranno divisi in tre istituti comprensivi individuati: Rossini (25 classi), Cecilio II (6 classi) e Piaget-Diaz di via Diana (8 classi).

Altre verifiche per le 22 aule della sede centrale

Restano fuori dal piano, per il momento, le 22 aule della centrale. “Abbiamo bisogno di qualche altro giorno – spiega Parrucci – per fare ulteriori verifiche, sempre per la sicurezza dei ragazzi e degli operatori, per permettere di spostare il cantiere solo nella parte degli uffici e alla zona palestra. Questo ci permetterà di riutilizzare 22 aule nel corpo centrale dell’istituto. Dopo le ulteriori verifiche speriamo di attivare entro il mese di novembre“.

Ipotesi Dad a rotazione fino a fine mese, poi tutti in aula

Dal 25 novembre quindi tornerà in classe circa il 70% degli studenti. Non è escluso che la dirigenza scolastica possa decidere di fare una didattica a distanza alternata tra le classi così da permettere a tutti di tornare in presenza anche se solo due, tre giorni la settimana. Una procedura che dovrebbe comunque concludersi entro fine mese quando le 22 aule della centrale dovrebbero aprire le porte ai ragazzi. Nel frattempo però serve comunque la proroga della Dad che al momento è prevista fino al 20 novembre.

Gualtieri dal ministro Valditara

“Domani il sindaco Gualtieri incontrerà il ministro Valditara – spiega Parrucci – un incontro fondamentale per chiedere il prolungamento della Dad fino a fine mese, ma soprattutto per parlare dei fondi che ci mancano sia per la succursale sia per la messa in sicurezza di tutte le scuole di Roma e Provincia”. Dopo il doppio incendio di un mese fa, la succursale del liceo Gullace è inagibile e servono circa 2 milioni per la ristrutturazione. E’ per questo che il sindaco aveva scritto a Valditara per chiedere risorse e urgentemente per evitare che salti un altro anno scolastico. Visto che tra gara d’appalto e lavori serviranno almeno sei mesi.

Servono risorse per la messa in sicurezza delle scuole

Fondi che servono alla succursale del Gullace ma anche alla messa in sicurezza di altre scuole. “Noi avremmo necessità di fare 300 milioni di interventi, ma tra Pnrr che avevamo a disposizione e fondi che abbiamo messo noi siamo intervenuti per 180 milioni e quindi ne mancano 120 milioni. E’ già un anno e mezzo che il sindaco ha chiesto ulteriori fondi anche Pnrr. Abbiamo 70 scuole che non hanno potuto usufruire né dei fondi di Città Metropolitana, né del Pnrr ma che necessiterebbero di interventi importanti” ha concluso Parrucci.