Licia Nunez Barbara Eboli bacio in diretta al Grande fratello Vip  (FOTO)

Emozioni forti ieri al Grande Fratello Vip, laddove, nel corso della puntata è andata in scena una ‘scena’ che non può non aver tenuto incollati tanti, tantissimi telespettatori e fan del programma.

Quale? Quella tra Licia Nunez e Barbara Eboli e del loro appassionato bacio. E’ successo in diretta al Grande fratello Vip: e l’immagine, come c’era da aspettarsi, è diventata subito virale. E oggetto di analisi, dibattiti, commenti e anche critiche. Come sempre, del resto: come tutto, al GF VIP.

Licia Nunez Barbara Eboli bacio in diretta al Grande fratello Vip. Chiarimento tra le due

L’incontro tanto atteso tra Licia Nunez Barbara Eboli al GF VIP 2020 si è trasformato in un confronto che le due, dopo le problematiche delle scorse giornate, ha avuto una conclusione a dir poco appassionante e ardente. Infatti, Licia Nunez e Barbara Eboli si sono baciate.

Nell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 4’, Licia Nunez e Barbara Eboli sono state le indiscusse regine: loro le due protagoniste della puntata che ha sancito il sorpasso, in termini di ascolti, rispetto alla prima serata di Rai 1.

Al grande Fratello gli amori non mancano mai, così come i colpi di scena. Come sappiamo la vicenda è nata quando Licia Nunez era stata lasciata dalla sua compagna Barbara la Eboli via social a causa delle sue troppe parole relative alla relazione precedente con Imma Battaglia, ora sposata con Eva Grimaldi.

Ma le vie del reality sono infinite e Barbara ha fatto il suo ingresso nella casa per un confronto con la 39enne pugliese dopo il clamore della loro rottura a distanza per via delle troppe parole dette da Licia nei riguardi della storia tra Eva Grimaldi ed Imma Battaglia.

aggiornamento ore 2.19

Imma Battaglia è la ex fidanzata di Licia Nunez come sappiamo, ed è sposata da pochi mesi con l’attrice. Per chiarirsi, nella casa, Licia e Barbara sono rimaste a colloquio per una decina di minuti. E non c’è voluto molto per fare pace.

“Io per amore ho sempre sofferto tanto. Questo è il sentimento che io ho posto al centro della mia vita on ogni mio attimo.”; ha detto Licia. “Ho incontrato Barbara e proprio lei mi ha insegnato che bisogna amare prima di tutto sé stessi”.

E Barbara ha risposto. “Per me già dal primo giorno è stato difficile. Io e te sapevamo che poteva saltare fuori il passato. E tu ne hai parlato per tre settimane ogni volta. Questo non va bene, hai eclissato il presente e me così.”, ha ammesso.

“Io per tre settimane non sono esistita. La gente ha capito che io e te ci siamo imbucate al matrimonio di Eva ed Imma. Che tu ami ancora la Battaglia e che io sono la idiota di turno. Licia, tutto questo mi ha fatto male ma io non ho mollato e ho difeso la nostra storia. Ti ho mandato una lettera ma non l’ha recepita. Stavi ancora parlando di quella persona”.

aggiornamento ore 8,41

Ma il confronto è servito, e dopo le parole è arrivato il chiarimento e sono arrivati i fatti. Barbara Eboli ha detto: “Quando ho scritto quel post in cui ti lasciavo l’ho fatto in lacrime, dopo tre settimane orribili per me. Hai concesso spazio a delle persone assurde. Le tue parole fuori da qui hanno una risonanza per chi ti ama.”.

Quinti, la svolta. “Se sono qui non è perché ti ho lasciata ma perché hai bisogno di tornare alla realtà. C’è gente cattiva all’esterno. Ed io ti guardo ogni giorno. Non fare cretinate, Licia, che poi non mi trovi più”. La Nunez, commossa, ha abbracciato la fidanzata: sono iniziati prima dolci abbracci, poi, è arrivato un bel bacio.

Alfonso Signorini a quel punto ha preso la parola, chiedendo a Licia Nunez di non parlare della Grimaldi e della Battaglia. “Pensa a vivere il tuo amore, su”.

aggiornamento ore 11.38