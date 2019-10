Lidia Schillaci chi è: età, carriera e Instagram, amori e dramma padre della cantante scambiata davvero Lady Gaga (in Tale e Quale Show) dalla stampa USA

Le sue prestazioni a Tale e Quale Show, che torna puntuale questa sera in onda su Rai Uno in prima serata e la vedrà protagonista di un’altra performance molto attesa, stanno facendo di lei una vera star tv e social.

Ma lei, Lidia Schillaci, ha già alle spalle un buon curriculum e non solo: una capacità talmente apprezzata nella reinterpretazione delle star che, di recente, una sua esibizione di Lady Gaga è stata scambiata per ‘vera’ dalla stampa americana.

In America, cioè, Lidia Schillaci, esibendosi come Lady Gaga, per la stampa USA è la vera Lady Gaga. Complimenti dunque alla Schillaci per la bravura nella interpretazione. Ma chi è Lidia Schillaci in verità? Cosa si sa su di lei quanto a carriera e vita privata? Ecco cosa sappiamo.

Lidia Schillaci chi è: anni, successi, profili Instagram, vita privata, Lady Gaga

Lidia Schillaci sta ottenendo a Tale e quale show un successo formidabile. L’artista nasce a Palermo il 28 marzo 1984. Fin da piccola inizia ama la musica e studia al Conservatorio di Trapani. Il tempo aiuta a far emergere le sue qualità fino a preziose e numerose collaborazioni con i grandi della musica italiana.

In particolare Lidia Schillaci collabora con Eros Ramazzotti, Max Pezzali ed Elisa. Va anche ricordato come Lidia Schillaci abbia composto la colonna sonora del film “Sbirri” con Raoul Bova e della serie tv “Non smettere di sognare”.

La cantante italiana è anche nota per aver reinterpretato a due storici brani come “Silent Night” e “Come te non c’è nessuno”. Nel 2002 la Schillaci ha partecipato allo show tv “Operazione Trionfo”, per poi ritagliarsi una parentesi come attrice con un ruolo nella fiction “Non smettere di sognare 2”. Da diversi anni fa parte della Big Band di “Ballando con le stelle“.

Difende a spada tratta la sua vita privata, ma il suo profilo Instagram lidiaschillaci può vantare circa 20mila followers.

Certo, nel tempo, è emerso un elemento molto drammatico della sua vita privata. Aveva solo 4 anni quando suo padre ha abbandonato la famiglia. Lidia Schillaci ha avuto la forza di parlarne. “Mio padre ci ha abbandonate: io avevo quattro anni e mezzo e mio fratello uno solo meno di me e mia sorella, la più piccola, era ancora nella pancia di mamma che, così, si è trovata sola con tre figli e aveva poco più di vent’anni. Abitavamo a Palermo.”

Una esperienza dolorosa e dura. “Ci siamo trasferite a Castellamare del Golfo (Trapani) dove abitano i miei nonni e mia zia: sono cresciuta con loro, per anni ho abitato a casa dei nonni. Mio padre ha fatto la sua vita, poi è tornato a cercarci: all’inizio forse ha sbagliato i modi, poi è andata un po’ meglio. Comunque non è stato facile ricostruire o meglio costruire un rapporto con lui dopo questo forte strappo. Ma oggi i nostri rapporti sono sereni: il passato va lasciato dov’è. E’ stato un dolore molto forte, ne parlo con fatica, ma grazie a tutto questo forse oggi sono forte”.

Lidia Schillaci, dunque ha avuto nella madre e nella nonna il ruolo cruciale. “Mia madre ha dovuto trovarsi un lavoro, anche mio nonno e mia zia lavoravano quindi io rimanevo con la nonna… e cantavo. Me l’hanno insegnato le donne della mia famiglia come si fa a essere forte. Se canto lo devo a mia nonna e mia mamma”.

Come detto, di recente Lidia Schillaci ha interpretato Lady Gaga in Tale e Quale Show e la stampa Usa la scambia per la pop star. Salita sul palco di Rai Uno per cantare il brano Shallow, la Schillaci ha mostrato una somiglianza straordinaria che ha fatto cadere in errore il sito americano Blast: il quale, per accompagnare un articolo su Lady Gaga ha scelto proprio una foto tratta dalla performance della Schillaci.