Lidl dona 40mila euro a ‘Donne in rete contro la violenza’ e ‘Salute donna’

(Adnkronos) – Lidl Italia, azienda della Gdo, ha scelto di rinnovare anche quest’anno il significativo gesto di solidarietà nei confronti di due realtà no profit chiave nel Paese. In occasione della giornata internazionale della donna, infatti, la catena donerà 20.000 euro a D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, organizzazione vicina alle donne vittime di violenza, e la medesima cifra a Salute Donna Onlus, che fornisce assistenza a coloro che si trovano ad affrontare malattie oncologiche, per un sostegno complessivamente che ammonta a 40.000 euro. L’insegna, che conta 20.000 collaboratori di cui oltre il 65% sono donne, vuole dare un segno tangibile alla comunità in cui opera mediante questa iniziativa, dimostrando di prendere parte concretamente alla lotta alla violenza sulle donne e supportando parimenti la tutela della salute femminile.

Il 2022 è un anno significativo per l’azienda con 700 punti vendita che celebra i 30 anni in Italia. “In questa giornata in cui si festeggia l’universo femminile, Lidl ha scelto di rivolgere il proprio pensiero a tutte quelle donne che sono in difficoltà con la speranza di essere promotrice di un futuro migliore” afferma Alessia Bonifazi responsabile comunicazione & Csr di Lidl Italia. “La nostra trentennale presenza in Italia ci ha legato profondamente al territorio, pertanto ci sentiamo parte integrante della comunità e riteniamo doveroso dimostrare il nostro impegno nei confronti delle persone, in questo caso delle donne. Abbiamo per questo scelto di continuare a collaborare con queste realtà che, oltre ad avere una grande esperienza, sono in grado di accogliere le richieste di aiuto con grande trasversalità sul territorio nazionale.”

L’Associazione Nazionale D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza (www.direcontrolaviolenza.it) è la prima associazione italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da associazioni di donne, che affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l’ottica della differenza di genere, collocando le radici di tale violenza nella storica, ma ancora attuale, disparità di potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali. Salute Donna Onlus (www.salutedonnaonlus.it) è una realtà grazie alla quale donne colpite da patologie tumorali possono trovare conforto attraverso il supporto di psicologhe professioniste, e riprendere così il proprio cammino di vita anche nei momenti più difficili della malattia.